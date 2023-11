Keine Pause für SSV-Girls

Am kommenden Samstag geht es für Lisa Stadler und Co. mit dem Spiel gegen Hollabrunn in der Meisterschaft weiter

Am kommenden Samstag geht es für Lisa Stadler und Co. mit dem Spiel gegen Hollabrunn in der Meisterschaft weiter ©Michael Mäser

Nach dem Einzug ins Cupviertelfinale geht es für die Dornbirner Handball-Ladies am Wochenende in der WHA-Challenge weiter.

Dornbirn. Es läuft derzeit wieder rund beim SSV Dornbirn-Schoren. In der zweithöchsten österreichischen Spielklasse blieben die Dornbirnerinnen bisher makellos und gewannen alle ihre Spiele, und am vergangenen Wochenende zog der Schulsportverein mit einem vollen Erfolg über Erstligisten Korneuburg auch ins Viertelfinale des ÖHB-Cup ein.

Spannender Cup-Fight in der Messehalle

„Das war wirklich voll super und ich freue mich wahnsinnig für die Mädchen und die Trainer“, zeigte sich am vergangenen Wochenende auch SSV-Präsident Christoph Scheiderbauer über den Erfolg im Cupbewerb begeistert. Dabei starteten die Dornbirnerinnen gleich zum Spielbeginn fulminant in das Duell gegen Korneuburg und zogen innerhalb der ersten sechs Minuten mit 5:0 davon. Im Anschluss kamen aber auch die Gäste aus Niederösterreich immer besser ins Spiel und es entwickelte sich ein spannender Cup-Fight. In die Halbzeit ging es mit einem 9:9-Unentschieden.

Gute Defensivleistung und starke Offensivaktionen

In Hälfte zwei übernahmen die SSV-Girls schnell wieder die Führung und dank einer guten Defensivleistung und starken Offensivaktionen bauten die Dornbirnerinnen den Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende wurde die Schlusssirene bereits feiernd herbeigesehnt und so leuchtete ein 26:17-Erfolg für die SSV-Girls von der Anzeigentafel der Messehalle. Die Schoren-Mädchen sind im Viertelfinale damit neben Krems die einzigen Vertreter aus der WHA Challenge – die übrigen sechs Teams kommen aus der WHA Meisterliga. In der Runde der letzten Acht treffen Gladovic und Co. nun auf den Sieger aus der Partie Stockerau gegen BW Feldkirch. Damit könnte im Viertelfinale ein spannendes Ländlederby warten.

SSV will weiße Weste behalten