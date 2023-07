Keine Namen mehr für Tiere im Tiergarten Schönbrunn!

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn will man gegen die "Vermenschlichung" von Tieren vorgehen: Im Sinne des Artenschutzes sollen Elefanten, Pinguine & Co. offiziell keine Namen mehr tragen.

Wie in so vielen Zoos galt es alt Tradition, den Tieren des Tiergartens Schönbrunn nach ihrer Geburt einen Namen zu geben: Ob "Finja", "Amari", oder zuletzt "Nilah" für das kleinste Orang-Utan-Baby. Dabei durften die Besucher teils sogar mitentscheiden. Das soll nun aber vorbei sein.

Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck will den Artenschutz in den Mittelpunkt stellen, deshalb sollen die Tiere in Zukunft keine Namen mehr erhalten. "Für den deutschsprachigen Raum gehen wir hier bewusst einen neuen Weg", erklärte der Zoodirektor gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Der Tiergarten Schönbrunn übernehme damit "eine Vorreiterrolle". Hering-Hagenbeck will den Fokus stattdessen auf den Schutz ganzer Populationen lenken.