Keine Medaille für schwarze Turnerin: Das sagt Simone Biles

Turn-Superstar Simone Biles hat sich mit einer jungen schwarzen Sportlerin aus Irland solidarisiert, die während einer Siegerehrung übergangen wurde.

"Es hat mir das Herz gebrochen, das zu sehen, also habe ich ihr ein kleines Video geschickt", schrieb die 26 Jahre alte viermalige Olympiasiegerin aus den USA in einem Kommentar auf X, dem früheren Twitter. "Es gibt keinen Platz für Rassismus, egal in welcher Sportart oder überhaupt."