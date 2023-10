Keine leichte Aufgabe für Bregenz Handball

Eine Woche nach dem 26:25-Auswärtserfolg über UHC Hollabrunn steht die Kampfmannschaft von Bregenz Handball bereits vor der nächsten großen Herausforderung. Am 28. Oktober empfangen Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. den Vizemeister der vorherigen Saison, HC Linz.

Trainer Marko Tanasković: „Mit Linz kommt ein sehr hochwertiges Team mit starker individueller Qualität zu uns. Grgic ist in fantastischer Form, Fizuleto ist wieder fit und Hamzic ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler. Gefahr droht von allen Positionen, auch mit Kaiper im Tor. In den letzten Jahren kam es zwischen unseren Mannschaften zu vielen interessanten Aufeinandertreffen, bei welchen es immer schwer war, aus dem Duell als Sieger hervorzugehen. Wir hoffen, dass es dieses Mal anders sein wird. Wir sind in die nächste Europacuprunde eingezogen, haben das letzte Spiel gewonnen und auswärts wichtige Punkte geholt. Da konnten wir viel Selbstvertrauen sammeln. Natürlich wollen wir an diese Erfolge anknüpfen. Das Wichtigste ist für uns die Unterstützung unserer Fans. Dieses Mal brauchen wir jeden einzelnen. Ich hoffe am Samstagabend auf eine volle Halle.“