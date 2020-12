"Keine Impfflicht für Lehrer"

Einer Impfpflicht für Lehrer erteilt Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink in "Vorarlberg live" eine klare Absage.

In der ersten Jänner-Hälfte sollen die Corona-Impfungen in Vorarlberg starten. Laut Impfstrategie stehen auch Lehrkräfte weit oben auf der Liste und sollen bald eine Möglichkeit zur Impfung erhalten. Eine Impfpflicht für Pädagogen wird es aber nicht geben, wie Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink am Dienstag in "Vorarlberg live" angibt.