Keine Hoffnung auf finanzielle Entlastung

Die Gemeindevertretung von Zwischenwasser beschloss den Voranschlag für das kommende Jahr.

Auch in Zwischenwasser steigen, wie in vielen anderen Gemeinden auch, die laufenden Ausgaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben, Teuerungswelle, Zinssteigerungen und anderer Umstände sehr viel stärker als die laufenden Einnahmen. „Ernüchternd müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Zwischenwasser in den nächsten Jahren eine absolute Abgangsgemeinde sein wird“, so Bürgermeister Jürgen Bachmann bei der Budgeterstellung 2024. Für das kommende Haushaltsjahr bildet sich ein undankbares Finanzszenario mit Einnahmen von 8,81 Millionen Euro und Ausgaben von 10,72 Millionen Euro. Bei einem Abgang von somit 1,91 Millionen Euro wird sich der Schuldenstand der Gemeinde am Ende von 2024 auf 6,7 Millionen Euro erhöhen.