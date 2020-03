Keine Geisterspiele auf der Birkenwiese

Die Verantwortlichen von Zweitligist FC Mohren Dornbirn nehmen Abstand von Spielen ohne Zuschauer

Zukunft in der 2. Liga ungewiss

Die erste Video-Konferenz der österreichischen Bundesliga mit allen 16 Vereinen der 2. Liga über die Zukunft brachte kein Ergebnis. Der Spielbetrieb für die 2. Liga wird auch im April 2020 ausgesetzt. Die sportliche Zukunft der elf noch verbliebenen Spieltagen im Frühjahr in der Zweitklassigkeit von Österreich ist ungewiss. Ende März wird es ein neues Update der Bundesliga mit den Klubs der 2. Liga geben. Man wird genauestens die gesundheitliche Lage beobachten. Es könnte aber auch der Fall sein, dass bei einer gravierenden Besserung schon Ende April der Spielbetrieb wieder fortgesetzt wird. Bis nach Ostern ruht auf alle Fälle die 2. Liga. Am 27. April ist eine Bundesligakonferenz angesetzt, wo es dann auch nicht nur um die Saison 2019/2020 gehen wird, auch über die nächste Meisterschaft (Termine, usw.) wird diskutiert und beraten. Aufgrund des Coronavirus herrscht eine große Unsicherheit wann der Spielbetrieb in der 2. Liga definitiv fortgesetzt wird.