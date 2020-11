Keine Gebührenerhöhung in Mäder

Die Gemeinde Mäder hat in der Gemeindevertretung beschlossen, dass im kommenden Jahr die meisten Gebühren nicht erhöht werden.

Dabei versucht auch die Gemeinde Mäder Dienstleistungen, die in den Bereich der Gebührenabgaben fallen, so kostengünstig wie möglich anzubieten. Nachdem bereits im laufenden Jahr auf eine Gebührenerhöhung verzichtet werden konnte, hat der Ausschusses für Finanzen, Gebühren und Wirtschaft auf einstimmigen Beschluss auch für das kommende Jahr beschlossen, bei den Gebühren für Wasser und Kanal keine Veränderungen vorzunehmen. „Damit bleiben diese Gebühren also 2021 gleich wie in diesem Jahr“, kann Bürgermeister Rainer Siegele freudig berichten.