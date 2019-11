Keine GebÃ¼hrenerhÃ¶hung in MÃ¤der

Im Jahre 2020 gibt es in der Kummenberggemeinde keine Gebührenerhöhungen.

Die Gemeinde versucht dabei Dienstleistungen, die in den Bereich der Gebührenabgaben fallen, so kostengünstig wie möglich anzubieten. Dazu werden Leckstellen im Wasserleitungsnetz und in der Kanalisation so schnell wie möglich saniert, falsche Anschlüsse an das Kanalsystem geändert und die Abfallabfuhr optimiert. „Die Nachkalkulation des Jahre 2018 und die Kalkulation für das Jahr 2020 ergaben erfreulicherweise eine, wenn auch knappe Kostendeckung. Damit können die Gebühren unverändert bleiben“, berichtet Bürgermeister Rainer Siegele erfreut.