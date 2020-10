Keine Entschädigung für Quarantäne

Firma forderte vergeblich Vergütung für Lohnzahlungen an Mitarbeiter, die daheim bleiben mussten.

Beschwerde abgewiesen

Die BH Bludenz hat den Antrag auf Vergütung des Verdienstentganges abgewiesen. Gegen den BH-Bescheid hat die GmbH eine Beschwerde eingebracht. Das Landesverwaltungsgericht hat nun aber der Beschwerde keine Folge gegeben und den BH-Bescheid bestätigt. Zudem wurde eine ordentliche Revision wegen der klaren Rechtslage für unzulässig erklärt. Die Firma kann sich noch mit einer außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien wenden.

Nikolaus Brandtner, Richter und Präsident des Landesverwaltungsgerichts, hat seine Entscheidung so begründet: Das Epidemiegesetz sehe zwar in bestimmten Fällen Entschädigungszahlungen der öffentlichen Hand für erlittene Vermögensnachteile nach behördlichen Zwangsmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Krankheiten vor. Die von der BH Bludenz nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz des Bundes verhängte Quarantäne in den Nenzinger Ortsteilen falle aber nicht darunter.