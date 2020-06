Keine Einigung zwischen ORF und entlassenem Redakteur

Prozessauftakt nach Verstoß gegen interne Coronavirus-Vorschriften. Offenbar gab es einen identischen Vorfall bei einem ORF-Kollegen - aber ohne Entlassung.

Im Fall eines Vorarlberger ORF-Redakteurs, der wegen eines Verstoßes gegen interne Coronavirus-Vorschriften entlassen wurde und nun gerichtlich dagegen vorgeht, gab es beim Prozessauftakt am Sozial- und Arbeitsgericht in Feldkirch am Mittwoch vorerst keine Einigung. Der Kulturredakteur war entlassen worden, weil er laut ORF unberechtigt die Isolationszone und dort einen Senderaum betreten hatte.