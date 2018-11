Keine Einigkeit: FC Dornbirn bleibt in der Landesliga

Keine Einigkeit brachte eine vom Vorarlberger Fußballverband einberufene Sitzung in der Causa FC Mohren Dornbirn.

In der Testphase für das Frühjahr wartet auf Leonie Salzgeber und Co. ein mehrtägiges Turnier in Amsterdam mit internationalen Teams sowie Vorbereitungsspiele in St. Gallen, Heidenheim und München.