Keine Corona-Streitigkeiten zu Weihnachten: Das sind die Tipps der ifs-Expertin

Im Weihnachtsstress können schnell Konflikte entstehen. Heuer kommt auch das Streitthema Corona dazu. Alexandra Ghetta von der ifs Beratungsstelle Bregenz im Talk.

Weihnachten ist das Fest der Familie. Trotzdem kann es zwischen Familienmitglieder und Freunden zu Streitigkeiten kommen. "Auch ohne Corona ist es für viele Familien eine belastende Zeit", erklärt Alexandra Ghetta von der ifs Beratungsstelle in Bregenz. "Man versucht einfach ein schönes Fest zu machen." Es sei eine schöne, aber auch organisatorisch schwierige Zeit, meint die Expertin im VOL.AT-Talk. "Alles, was normalerweise nicht besprochen wird, weil es im Alltag untergeht, das poppt an Weihnachten auf", verdeutlicht sie. Corona könne das noch zusätzlich erschweren.