"Kein Urlaub in England, ein Sieg muss her"

Am Freitag heißt es für die Dornbirner „ab in den Flieger“, wenn im Rahmen des internationalen WS Europa Cup das Rückspiel in England auf dem Programm steht.

Die Messestädter sind nach dem klaren Heimerfolg auch auswärts Favorit und gehen mit einem 8-Tore-Plus ins Rückspiel. „Den komfortablen Vorsprung dürfen wir uns eigentlich nicht mehr nehmen lassen, dennoch müssen wir konzentriert zur Sache gehen und nicht meinen das Ding wäre schon gelaufen, resümiert Dornbirns konstanter Rückhalt Angel Mirantes.

Eine etwas ungewöhnliche Situation bietet das Rückspiel, im Anschluss an die Partie können die Dornbirner ihren möglichen nächsten Gegner beobachten. Da es in England nur zwei Rollhockeyhallen gibt, die für eine Austragung eines WS Cup Bewerbes aufgrund der erforderlichen internationalen Bestimmungen in Frage kommen, tragen Soham und London ihre Heimspiele am selben Abend in Herne Bay aus. Somit kommen Brunner & Co aber auch ihr nächster Gegner (London RHC oder RHC Lyon) in den Genuss, die Partie zu beobachten und sich ein Bild von der spielerischen Qualitäten des anderen zu machen.

Das Terrain kennen die Gelb-Schwarzen bereits, nach 2011 und 2017 gegen Herne Bay United ist es der dritte Auftritt in der Herne Bay High School. Während Soham zuletzt gegen Grimsby in der Premier League eine 6:3 Auswärtsniederlage in Kauf nehmen musste, feierten die Dornbirner in der Schweizer NLA zwei Siege in Folge. „Wir fliegen nicht nach England um zu verlieren, wir wollen überzeugen und dabei den Ausflug genießen,“ so die klare Ansage von Kapitän Roche Brunner.

WS Europe Cup – 1/16-Final (Rückspiel)

Samstag, 16.11.19, Herne Bay High School

19.15 Uhr, Soham RHC (ENG) – RHC Dornbirn

21.15 Uhr, London RHC – RHC Lyon