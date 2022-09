Kein Tor geschossen und vor 1000 Fans knapp verloren

Im ersten Spiel gegen HC Innsbruck blieb die Pioneers Vorarlberg ohne Erfolgserlebnis.

Die erste Begegnung mit den Innsbrucker Haien ging am Freitagabend aus Sicht der BEMER Pioneers Vorarlberg knapp verloren.

Beide Teams zeigten zwar ihre Stärken vor allem in der Offensive, aber zwei bestens agierende Torhüter, gute Defensivarbeit und vergebene Großchancen sorgten am Scoreboard für ein Minimalergebnis.

Ein vermeidbarer Scheibenverlust führte zum 0:1 für die Tiroler Gäste durch Clemens Paulweber. Die Heimmannschaft zeigte sich aber keineswegs geschockt und zeigte ihrerseits Akzente in der Offensive, welche in weiterer Folge auch zum ersten Powerplay führten. Die junge Feldkircher Mannschaft zeigte in dieser Phase ein gutes Spiel, das allerdings einige Schönheitsfehler hatte. Einer davon war sicherlich die Chancenauswertung. Eine intensive Drangphase bei angezeigter Strafe konnten die Pioneers beispielsweise nicht zum Ausgleich nützen.