Kein Sieger zwischen Lustenau und Zell am See

Mit einem 4:4 Unentschieden endet das erste Halbfinalspiel zwischen dem EHC Lustenau und dem EK Zell am See. Somit entscheidet das Rückspiel über den Aufstieg in das Finale der Österreichischen Meisterschaft in der Alps Hockey League, welches am Samstag um 19.30 Uhr in Zell am See ausgetragen wird.



Im ersten Spielabschnitt ist die Heimmannschaft aus Lustenau die tonangebende Mannschaft. In der elften Minute gehen die Lustenauer in Überzahl mit 1:0 in Führung. Nach idealer Vorarbeit von Jesper Alasaari un Villi Kukkola versenkt Max Wennlund den Puck im generischen Gehäuse. Lustenau verabsäumt es in den nächsten Minuten, die Überlegenheit in Tore umzumünzen und so geht es mit einem 1:0 Zwischenstand in die erste Pause.



Im zweiten Spielabschnitt zeigen sich die Gäste aus Zell am See verbessert und erzielen in der 24. Minute den Ausgleichstreffer durch einen Weitschuss von Stephan Rossmann. Nur drei Minuten später jubeln abermals die Gäste. Durch eine Unkonzentriertheit geht Zell am See in der 27. Minute durch einen Treffer von Maximilian Egger erstmals in Führung. Lustenau zeigt sich unbeeindruckt und erzielt durch Jesper Alasaari in der 32. Minute den Ausgleichstreffer. Mit diesem Unentschieden geht es in die zweite Pause.



Zu Beginn des letzten Spielabschnitts hat Lustenau die besseren Möglichkeiten und geht durch einen Doppelschlag in der 42. Minute mit 4:2 in Führung. Zuerst kann Robin Wüstner einen schönen Alleingang zum 3:2 Führungstreffer im gegnerischen Gehäuse versenken und nur 24 Sekunden später erzielt Max Wennlund den vierten Treffer für Lustenau. Doch Zell am See gibt sich nicht geschlagen und jubelt in der 51. Minute über den Anschlusstreffer durch Max Stiegler. Einige unnötige Strafen gegen Lustenau bringen das Heimteam in den Schlussminuten noch in Bedrängnis. Knapp drei Minuten vor Spielende glückt Zell am See durch Adis Alagic der Ausgleichstreffer. In den letzten Minuten haben beide Teams noch Möglichkeiten auf den Siegestreffer, doch schlussendlich endet das Spiel mit 4:4. Somit muss die Entscheidung über den Aufstieg ins Finale am kommenden Samstag beim Rückspiel in Zell am See fallen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.



EHC Lustenau : EK Zell am See 4:4 (1:0 / 1:2 / 2:2)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wennlund (11. Min. / 42. Min.), Jesper Alasaari (32. Min.), Robin Wüstner (42. Min.)

Torschützen EK Zell am See: Stephan Rossmann (24. Min.), Maximilian Egger ( 27. Min.), Max Stiegler (51. Min.), Adis Alagic (57. Min.)