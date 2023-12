Kein Sieger im Topspiel, aber 66 Tore

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer TG Biberach und den Zweitplatzierten Herren des Handballclub Sparkasse BW Feldkirch endete mit einer Punkteteilung von 33:33. Der hochdramatische Handballkrimi in der Bezirksliga Bodensee-Donau versprach den Zuschauern eine spannende Auseinandersetzung.

Die Feldkircher, unter der Leitung von Coach Pero Roganovic, traten auswärts an, um gegen die Biberacher zu bestehen, die nur einen Punkt vor ihnen in der Tabelle lagen. Die Aufgabe wurde durch das Fehlen einiger Spieler in der Trainingswoche, die aufgrund von Krankheit nur angeschlagen anreisen konnten, zusätzlich erschwert.

Der Spielverlauf begann ausgeglichen, wobei die Feldkircher in den ersten Minuten die Führung übernahmen. Diese konnten sie bis zur 40. Minute verteidigen, ehe die Hausherren die Führung übernahmen. Baris Kutluana und Pero Roganovic wurden im Feldkircher Angriff zu Schlüsselspielern und erzielten gemeinsam insgesamt 21 der 33 Feldkircher Tore. Trotz der starken Offensivleistung zeigte die Abwehr der Feldkircher Schwächen, was den Biberachern ermöglichte, bis zur Halbzeitpause auf ein Tor heranzukommen (14:15).

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein wahrer Handballkrimi. Feldkirch konnte zwischenzeitlich die Führung ausbauen, doch unnötige Zeitstrafen und nachlassende Defensivarbeit brachten die Biberacher zurück ins Spiel. Die Partie blieb bis zur letzten Sekunde offen. In den finalen Minuten bot sich den Feldkirchern erneut die Gelegenheit, ihre knappe Führung von +1 auszubauen. Leider blieb dieser Versuch vor dem gegnerischen Tor erfolglos. In der entscheidenden letzten Minute lagen die Feldkircher mit 32:33 in Front. Ein vergebener Strafwurf der Biberacher hätte den Feldkirchern die Möglichkeit geboten, die Führung zu vergrößern. Doch die Hausherren nutzten einen Ballverlust der Feldkircher und erzielten 20 Sekunden vor dem Ende den Ausgleichstreffer zum 33:33. Der abschließende Angriff der Feldkircher fand sein Ende durch die Hallensirene.

Mit der Punkteteilung bleiben die Feldkircher auf dem zweiten Tabellenplatz. Biberach darf sich weiterhin als Tabellenführer bezeichnen. Nächste Woche findet dann das letzte Heimspiel in der Saison statt. Die Montfortstädter empfangen am Samstag um 20 Uhr den TV Weingarten in der Reichenfeldhalle.

Männer Bezirksliga

TG Biberach - BW Feldkirch: 33:33

Spielort: Mali-Sporthalle in Biberach