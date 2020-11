Kein Sieger im Duell der "Box-Opas" Tyson und Jones junior

Das Box-Duell zwischen dem 54-jährigen Mike Tyson und dem drei Jahre jüngeren Roy Jones junior hat keinen Sieger gefunden.

Highlights des Kampfes

Zitate von Tyson und Jones

Zum ersten Mal seit 15 Jahren ist Box-Ikone Mike Tyson in den Ring zurückgekehrt. Der acht Runden dauernde unterhaltsame Showkampf gegen Roy Jones Jr. endete unentschieden und in einer Umarmung: Die Legenden zeigten sich am Samstagabend in Los Angeles voller Bewunderung füreinander.