Kein Sieg in sieben WM-Spielen - Österreich steigt ab

Nach der Niederlage im Penaltyschießen gegen Italien steht der Abstieg des im kompletten Turnier sieglosen Österreichischen Eishockey-Nationalteams fest.

Für das Österreichische Eishockey-Nationalteam lautete das Motto vor dem letzten Gruppenspiel gegen Italien “Alles oder nichts”. Beide Teams blieben im bisherigen Turnierverlauf ohne Sieg – so musste das heutige Duell für die Entscheidung um den Abstieg sorgen. Nach einem temporeichen, aber ausgeglichenen Beginn gelang den Italienern nach 10 Minuten durch Bardaro das 0:1. Die Österreicher schlugen aber bereits in der 12. Minute durch Ganahl zurück. Und da Michael Raffl in der 17. Minute nach schöner Hofer-Vorarbeit für das 2:1 sorgte, ging es mit einer knappen Führung in die erste Pause.