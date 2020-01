Kein langes Leben für Restaurant "Davina" im Steinebach-Areal

Nach nur wenigen Monaten stellt der Gastronomiebetrieb seine Tätigkeit schon wieder ein. Immobilienverwalter F.M. Hämmerle Holding sucht jetzt einen neuen Pächter.

Das Gasthaus "Davina" im Gewerbegebiet Dornbirn-Steinebach ist seit Montag offiziell geschlossen. Darüber informierte der zuständige Immobilienverwalter F.M. Hämmerle Holding AG in einem Rundschreiben an andere eingemietete Unternehmen in dem Areal. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass das Gasthaus "Davina" auch nicht mehr öffnen werde und man einen neuen Pächter für das Gasthaus suche.