"Kein Kuchen ist auch keine Lösung"

Janine Müller aus Röthis feiert fünfjähriges Jubiläum mit "Party-Kram" für Vorarlberg.

RÖTHIS Vor fünf Jahren in einer im 25 Quadratmeter-Zimmer hat Janine Müller “Party-Kram” gegründet. Auf der “Cake World” in Friedrichshafen hat die damals 23-jährige Inspirationen geholt. Großteils Back- und Partyzubehör, die es in Vorarlberg nicht gibt. Heute feiert sie ihr Jubiläum und lädt zum Lagerverkauf. Ein Interview.