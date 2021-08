Kein Job für Impfverweigerer: "Das ist keine Diskriminierung"

Rainer Keckeis, Direktor der AK Vorarlberg, sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Forderung nach einer Bewilligung für Baugrund und die Corona-Maßnahmen in Unternehmen.

Die Arbeiterkammer Vorarlberg forderte am Donnerstag eine Bewilligungspflicht für den Kauf von Baugrund. Es gehe dabei nicht um Bauträger, wie Rainer Keckeis in "Vorarlberg LIVE" sagt. In den vergangenen Jahren hätten mehrere Einzelpersonen und Familien Grundstücke in Vorarlberg erworben, um sie als Geldanlage zu nutzen. Dies würde die Preise im Ländle immer weiter in die Höhe treiben. Die Arbeiterkammer fordert nun den Einsatz einer unabhängigen Kommission, welche den Bedarf des Antragsstellers prüft und dem Verkauf zustimmt bzw. diesen ablehnt.