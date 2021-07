Kein Impfpflicht-Verbot vom Europäischen Gerichtshof

Impfkritiker fürchten sei Monaten die Einführung einer verpflichtenden Corona-Impfung. In dem Kontext kursieren auch einige Falschbehauptungen. Der APA-Faktencheck deckt auf.

So soll etwa vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ein Verbot der Impfpflicht beschlossen worden sein, heißt es in oft geteilten Facebook-Postings (1). Jede Impfpflicht sei "nun standardmäßig illegal". Als Beleg dafür wird ein Blog-Artikel (2) angeführt.

Kein Verbot beschlossen

Überprüfung: Der in den Postings erwähnte Blog-Artikel (2) stützt sich in seinen Behauptungen auf die Resolution 2361/2021 (3) des Europarats. Dieser ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zu unterscheiden (4). Der EGMR ist eine von mehreren Einrichtungen des Europarats (5).

"Zuständigkeitsbereich der Regierung"

Der Europarat hat u.a. zum Ziel, Menschenrechte zu fördern und zu schützen. Die Parlamentarische Versammlung ist eine weitere Einrichtung des Europarats. Diese hat auch die Resolution 2361/2021 verfasst. Solche Resolutionen sind als Empfehlung an die Mitgliedsstaaten zu sehen. Sie sind nicht rechtsverbindlich, wie eine Kurzinformation des Deutschen Bundestags (8) und der Europarat (9) selber auf seiner Webseite informiert. "Empfehlungen enthalten an das Ministerkomitee gerichtete Vorschläge, deren Umsetzung in den Zuständigkeitsbereich der Regierungen fällt", steht auch in einer Publikationsreihe (10) über die Normsetzung des Europarats. Politischen Einfluss kann eine Resolution schon haben.