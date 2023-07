Kein Gastgarten für den "Barhocker" – Betreiberin muss in die Sommerpause

Wirtin muss im Sommer ihre geliebte Bar zusperren

Für die sympathische Barbetreiberin, die mit dem Weg in die Selbstständigkeit alles auf eine Karte gesetzt hat, ein Schlag ins Gesicht: "Ich könnte ja verstehen, wenn es sich um ein Riesenprojekt handeln würde. Die Rede ist aber von zwei Stehtischen und einem Bänklein, direkt im Eingangsbereich der Bar. Vonseiten der Stadt, des Bürgermeisters und sogar der Stadtpolizei eigentlich kein Problem. Zumal es in ganz Feldkirch zahlreiche, ähnliche Außenbereiche, Cafés und Bars gibt. Die wurden aber schon vor Jahren bewilligt. Ein von der Bezirkshauptmannschaft in Auftrag gegebenes Gutachten zerstört nun aber jeden Gedanken an den kleinen Außenbereich."