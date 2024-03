Kein Fleisch am Karfreitag: Viel zu tun für Vorarlbergs Fischhändler

"Es wird generell viel Fisch gegessen"

Bruno Pasolli ist einer von derzeit drei Fischverkäufern am Markt in Bregenz. "Es wird generell viel Fisch gegessen", meint er gegenüber VOL.AT. "Speziell am Freitag brauchen wir viel und speziell Karfreitag, Aschermittwoch sind die Tage, wo schon einiges mehr Fisch gegessen wird." Bei Pasolli gibt es neben Bodenseefisch auch Meeresfische, aber auch regionalen Räucherspezialitäten, Bio-Geflügel und Eier hat er im Angebot. Sehr gefragt sind laut dem Händler Ländle-Saibling aus Nenzing und Bodenseefische Zander und Egli. Biolachs, Heilbutt und Kabeljau schmecken den Vorarlbergern ebenfalls.