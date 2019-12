Kein Feuerwerk in MÃ¤der

Auch in diesem Jahr gibt es in der Kummenberggemeinde keine Ausnahmegenehmigung für das Abschießen von Feuerwerken.

Feuerwerke sind laut Pyrotechnikgesetz grundsätzlich verboten und so werden auch in diesem Jahr viele Städte und Gemeinden für Silvester keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilen. Die Gemeinde Mäder schließt sich dieser Praxis auch heuer wieder an. „Schon im vergangenen Jahr sind keine Feuerwerke zu Silvester erlaubt gewesen – und das ist heuer wieder so“, sagt Bürgermeister Rainer Siegele: „Die Leute werden sich daran gewöhnen, dass man Silvester auch sehr gut ohne Feuerwerk feiern kann und es trotzdem ein gutes neues Jahr wird“, so das Mäderer Gemeindeoberhaupt. Die Gemeinde entspricht damit auch einer Anregung aus dem Projekt: „Familienfreundliche Gemeinde“. MIMA