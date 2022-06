Kein Ende in Sicht: Stau vor dem Pfändertunnel

Vor dem Pfändertunnel in Fahrtrichtung Deutschland bildet sich aufgrund von deutscher Grenzkontrollen bereits wieder Stau.

Blockabfertigung, Kontrollen, die eine oder andere Panne - die Verkehrssituation in Vorarlberg ist in letzter Zeit sehr angespannt. Es staut sich nicht nur an der Grenze. Der Stau reicht am Freitagmorgen auf der A96 Richtung München bis zur A14 in Lochau. Laut Google Maps beträgt die Wartezeit 27 Minuten (Stand Freitag 12 Uhr). Bisher betrifft der Stau häuptsächlich Deutschland. Im Laufe des Tages wird aber mit weiteren Verkehrsbehinderungen gerechnet.