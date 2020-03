Kein Bürgermeister-Kandidat, dafür Hoffnung auf Gewinne

Mit einem bunten und vielseitigen Team von 35 Wahlwerberinnen und Wahlwerbern geht die Rankweiler SPÖ in die Gemeindevertretungswahl am 15. März.

Neben erfahrenen Personen befinden sich darunter auch etliche Neuzugänge, sagt Listenanführer Werner Nesensohn. An zweiter Stelle kandidiert die Umweltaktivistin Vera Köpruner, die sich vor allem für Natur- und Umweltschutz einsetzen will. Helmut Madlener an dritter Stelle hat sich schon in der Vergangenheit der Kontrolle der Gemeindefinanzen verschrieben. Neu am vierten Platz ist Ulrike Gosch, die vor allem die Sichtweise der Frauen und der kleinen Leute einbringen möchte.

Mit dem Touristikfachmann Bernhard Keckeis und der gelernten Politologin Gudrun Werner befinden sich zwei weitere kompetente Neuzugänge auf den nächsten Plätzen.