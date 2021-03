Kein Aprilscherz: 1. Spiel auf 1. April verschoben

Die Viertelfinalserie zwischen dem EHC Lustenau und HC Pustertal wird in der Best of Three-Serie entschieden

Aufgrund von medizinischen Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 ist die für Sonntag, 28. März 2021, angesetzte Begegnung zwischen dem HC Pustertal Wölfe und dem EHC Lustenau ein weiteres Mal neu terminisiert worden. Das erste Spiel in der Viertelfinal-Serie wird nun am Donnerstag, den 1. April 2021 ausgetragen.