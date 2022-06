Kaufmann will neuen Badesee für Dornbirner

Jannersee als Vorlage

Die Stadt liebäugelt bereits mit einem möglichen Standort: das umliegende Schwemmgebiet der Dornbirner Ache wäre aufgrund der Bodenverhältnisse und des Grundwasserspiegels ideal. "Wir planen mit einer Größe von rund 45.000 m 2 ", berichtet die Bürgermeisterin. "Das wäre mit dem Jannersee in Lauterach vergleichbar." Der Standort und erste Bodenuntersuchungen sollten noch heuer vorliegen. "Umgesetzt werden könnte ein solches Projekt in rund zwei Jahren", ist Kaufmann sich sicher.

Zwei mögliche Standorte

In Dornbirn gibt es derzeit neben dem Waldbad Enz und dem Stadtbad nur wenige Badeorte: Die "Ploder" in der Dornbirner Ach und die Gebirgsbäche. Es geht jedoch nicht nur um eine Freizeitnutzung, sondern auch um die Verbesserung der Klimabilanz. "Mit diesem Projekt wollen wir mehr Natur in die Stadt bringen", so die Bürgermeisterin. Die Gestaltung soll naturnah erfolgen. "Wasser, Bäume, Sträucher bieten Erholung, aber auch Platz für mehr Biodiversität", ergänzt Kaufmann. Derzeit werden zwei mögliche Standorte untersucht. Beide befinden sich im Nahbereich der Dornbirner Ache. Sobald erste Ergebnisse vorliegen, können diese auch konkret kommuniziert werden.