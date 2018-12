Kaufen Vorarlberger Geschenke am Weihnachtsmarkt?

Im ganzen Ländle finden Weihnachtsmärkte statt. Zeitgleich sind noch die letzten Geschenke für Heilig Abend zu besorgen. Einige verbinden diese beiden Tätigkeiten und kaufen ihren Geschenke direkt beim Christkindlemarkt. Wir haben uns in Dornbirn umgehört.

Der Weihnachtsmarkt lädt die Besucher zum gemütlichen Verweilen ein. Bei Glühwein und -most verbringen Vorarlberger gemeinsame Stunden mit Freunden und Bekannten. Einige nutzen die Gelegenheit auch für den Kauf von Geschenken. Auch wenn dies für die meisten nicht das Ziel des Besuchs am Christkindlemarkt ist. Wenn sich was finden lässt, greifen aber viele Besucher gerne zu.