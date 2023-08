Katzen-Yoga: Harmonie zwischen Mensch und Tier am Weltkatzentag

Der 8. August ist Weltkatzentag! In einem Studio in Neu-Delhi fand eine besondere Yoga-Session statt, bei der die Teilnehmer Yoga-Übungen praktizierten, während niedliche Kätzchen um sie herumspielten.

In den letzten Jahren hat Yoga weltweit eine breite Anhängerschaft gefunden. Nun hat sich eine neue Variante des Yoga entwickelt, die nicht nur die eigene Harmonie fördert, sondern auch die Verbindung zwischen Mensch und Tier stärkt: Katzen-Yoga. Diese einzigartige Praxis erobert die Herzen vieler Yoga-Liebhaber und Tierfreunde gleichermaßen.





















In einem Studio in Neu-Delhi, Indien, fand kürzlich eine besondere Yoga-Session stat. Die Veranstaltung wurde von "Pawhour" organisiert, einer Initiative, die sich der Förderung des Wohlbefindens von Tieren und Menschen verschrieben hat. Diese innovative Idee verbindet die beruhigende Wirkung von Yoga mit der verspielten Energie von Kätzchen.

Während die Teilnehmer ihre Asanas ausführten und nach innerer Ruhe suchten, tauchten die kleinen Kätzchen in die Szene ein und verwandelten die Yoga-Matte in einen Abenteuerspielplatz. Die neugierigen und verspielten Tiere erkundeten die Umgebung, kletterten auf den Rücken der Yogis und brachten eine zusätzliche Dimension der Freude und Unbeschwertheit in die Übungseinheiten.

Katzen können Wohlbefinden verbessern

Katzen haben schon immer eine besondere Anziehungskraft auf Menschen ausgeübt. Ihre Anwesenheit kann stressabbauend wirken und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Katzen sind bekannt für ihre Fähigkeit, Ruhe auszustrahlen und eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Die Kombination von Yoga mit diesen sanften und verspielten Tieren ermöglicht es den Teilnehmern, nicht nur ihre Flexibilität und Entspannung zu fördern, sondern auch eine enge Bindung zu den Tieren aufzubauen.

Kannten Sie schon diese zehn Fakten über die Vierbeiner?

Katzen werden im Schnitt 14 Jahre alt

Weiße Katzen mit blauen Augen sind fast immer taub

Katzen können bis zu 50 km/h schnell rennen

Das Gehirn einer Katze ist dem menschlichen Gehirn ähnlicher, als das eines Hundes

Die ersten katzenähnlichen Tiere lebten bereits vor etwa 50 Millionen Jahren

Aspirintabletten können für Katzen tödlich sein

Die normale Körpertemperatur einer Katze beträgt etwa 38,5 Grad

Katzenurin kann man mit UV-Licht zum Leuchten bringen

Die Schnurrhaare einer Katze sind genauso lang wie ihr Körper breit ist

Der größte Wurf einer Kazte bestand aus 19 Kätzchen (15 davon überlebten)

Tiergestützte Therapien gewinnen an Bedeutung

Tiergestützte Therapie und Aktivitäten gewinnen weltweit an Bedeutung, da immer mehr Menschen die positiven Auswirkungen der Interaktion mit Tieren auf die physische und psychische Gesundheit erkennen. Katzen-Yoga ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und bietet eine einzigartige Möglichkeit, die heilende Kraft von Tieren in den Alltag zu integrieren.

Der 8. August markiert den Weltkatzentag, an dem Katzen auf der ganzen Welt gefeiert werden. Was könnte es also Besseres geben, als Katzen-Yoga an diesem besonderen Tag zu zelebrieren?