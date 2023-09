Katze ernährt sich von verstorbenem Besitzer

Ein herzzerreißender Fall aus Cuxhaven in Niedersachsen zeigt die Überlebensinstinkte eines Haustieres in extremen Umständen.

Das Tierheim Cuxhaven in Niedersachsen hat von einem besonders berührenden Fall berichtet. Ein Mann wurde nach etwa zwei Monaten tot in seiner Wohnung gefunden. Als die Situation für seine kleine Katze eng wurde, da kein Futter mehr vorhanden war, begann diese, sich von dem Toten zu ernähren.

Polizei fand den Verstorbenen

Die Polizei in Cuxhaven bestätigte gegenüber BILD die Umstände des Falles. Laut Pressesprecher Stephan Hertz meldeten sich die besorgten Nachbarn des Verstorbenen am 16. September bei der Polizei, da sie ihn seit längerem nicht gesehen hatten. Die Polizeibeamten öffneten die Wohnung und entdeckten die Leiche des 43-jährigen Mannes. Eine klare Todesursache konnte nicht bestimmt werden, aber es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Was passiert, wenn ein Tierbesitzer stirbt

Als der Besitzer wochenlang unentdeckt in der Wohnung blieb, musste die Katze um ihr Überleben kämpfen. Block erklärt, was passiert, wenn ein Tierbesitzer verstirbt und das Tier allein und ohne Nahrung zurückgelassen wird. "In den ersten Tagen streunern die Tiere um dich herum, irgendwann sehen die Tiere dich nur noch als Nahrung an", so Block.