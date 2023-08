Katholischer Priester und Experte für Dämonen: Mit Teenagerin durchgebrannt

Ein römisch-katholischer Priester soll mit einem 18-jährigen Mädchen nach Italien durchgebrannt sein.

Im Schatten des Vatikans spitzt sich ein Skandal um einen US-amerikanischen Priester zu, der in Europa mit einer 18-jährigen Frau untergetaucht ist. Priester Alex Crow, ursprünglich aus dem US-Bundesstaat Alabama, steht im Fokus internationaler Medienberichterstattung.

all

all

self

self

Nach Italien "durchgebrannt"?

Das Zölibat verlangt von katholischen Priestern ein Leben der Enthaltsamkeit. Doch Crow scheint diesem Versprechen nicht treu geblieben zu sein. Wie „The Guardian“ und andere Medien berichten, wird vermutet, dass Crow und die 18-jährige Amerikanerin sich derzeit in Italien aufhalten. Die Familie der jungen Frau äußert tiefe Besorgnis über ihre Sicherheit und möchte sie sicher zurück in den USA sehen.

all

all

self

self

Sexuelle Beziehungen verboten

Juristisch gesehen befindet sich Crow in einer Grauzone. Das Mädchen ist anscheinend freiwillig mit dem Priester gereist. Auch wenn erste Hinweise darauf deuten, dass ihre Beziehung begann, als sie 17 Jahre alt war, war dies nicht direkt gegen das Landesrecht. Zudem hat Crow an dem College unterrichtet, das die junge Frau besuchte. In vielen US-Bundesstaaten ist es Schulangestellten verboten, sexuelle Beziehungen zu ihren Schülern zu haben.