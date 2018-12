Kassenreform-Protest: Vorarlberger reisen nach Wien

Der Nationalrat beschließt am Donnerstag die heftig diskutierte Reform der Sozialversicherung und davor wird noch protestiert. Die Vorarlberger Sektion der GPA wird ebenfalls zur Protestaktion nach Wien fahren.

Die Gewerkschaft ruf daher am Mittwoch in Wien zu einer Protestaktion auf, zu der auch Unterstützer aus den Bundesländern anreisen. In Wien und Niederösterreich gibt es außerdem Betriebsversammlungen an den Krankenkassen.