Kassenarztstelle in Tosters neu besetzt

Mit 1. Oktober übernimmt Dr. Nermin Durakovic die Ordination für Allgemeinmedizin von Dr. Piero Bayer in Feldkirch Tosters. „Die ärztliche Versorgung im Stadtteil Tosters ist damit gesichert“, freut sich Bürgermeister Wolfgang Matt über die geregelte Nachfolge.

„Unser Dank gilt einerseits Dr. Bayer, der nach 42 Jahren ärztliche Tätigkeit – davon 38 Jahre als Kassenarzt – seine Ordination in Tosters Anfang Juni geschlossen hat. Ebenso wünschen wir Dr. Durakovic einen guten Start als neuer Allgemeinmediziner in Tosters.“ Zu Beginn wird er die bestehende Praxis übernehmen, längerfristig laufen bereits Überlegungen bezüglich einer neuen Ordination in Tosters. Nermin Durakovic hat sich für diese Stelle entschieden, weil Feldkirch zu seiner Heimat wurde: „Ich bin vor 28 Jahren als Flüchtlingskind nach Vorarlberg gekommen“, so der angehende Hausarzt. „Seit 25 Jahren wohne ich in Feldkirch. Im LKH Feldkirch habe ich meine Ausbildung gemacht. Für die Stelle in Tosters habe ich mich entschieden, weil Feldkirch mittlerweile meine Heimat geworden ist – ich möchte der Stadt etwas zurückgeben.“