Kasse im Modegeschäft geräumt: So dreist gingen die Diebe vor

Zwei Männer leerten am Montag die Kasse bei Behmann Mode in Egg. Der Geschäftsführer schildert, wie der Diebstahl abgelief.

Am Montag fassten zwei offenbare Trickbetrüger die Registerkasse eines Modegeschäfts ins Auge. Während einer der beiden die Verkäuferinnen ablenkte, entwendete der andere einen größeren Geldbetrag. Die beiden rumänischen Beschuldigten flüchteten in einem Pkw und konnten kurz nach der Tat in Mellau angehalten werden. Sie werden wegen des Diebstahls angezeigt.