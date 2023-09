Egg: Dreiste Diebe bedienten sich aus Registrierkasse

Während einer der Beschuldigten zwei Verkäuferinnen ablenkte, stahl sein Begleiter einen größeren Geldbetrag aus der unversperrten Registrierkasse.

Am Montag gegen 13.10 Uhr betragen zwei Männer, ein 30-Jähriger und ein 18-Jähriger, ein Bekleidungsgeschäft in Egg im Bregenzerwald. Während der ältere der beiden Männer geschickt zwei Verkäuferinnen in ein Gespräch verwickelte und sie somit ablenkte, nutzte sein jüngerer Komplize die Gelegenheit, unbemerkt einen größeren Geldbetrag aus der unversperrten Registrierkasse zu entwenden.