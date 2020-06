Kassasturz in Göfis

Die Gemeindevertretung von Göfis hat in ihrer letzten Sitzung den Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 einstimmig genehmigt.

Göfis . Mit Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben in Höhe von 9.737.225,81 Euro liegt der Rechnungsabschluss in Göfis für das Jahr 2019 um rund 300.000 Euro über dem Voranschlag.

Mit dem Gesamtvolumen der genannten 9,7 Millionen Euro liegt der Rechnungsabschluss 2019 um knapp 1,5 Millionen Euro unter dem Budget 2018. Die größten Posten auf der Ausgabenseite waren dabei neben den Beiträgen in den Sozialfond und Spitalsfond die Sanierung in die Trinkwasserversorgung, sowie von gemeindeeigenen Gebäuden, wie Volksschule Agasella oder Bauamt. Eine gewisse finanzielle Entspannung brachte die Vergabe der Erweiterung der Aushubdeponie Sigburg an einen neuen Betreiber zu attraktiven Kondition. Trotzdem ist die finanzielle Situation in Göfis leicht angespannt und dementsprechend liegt das Budget für das laufende Jahr mit rund 8,3 Millionen Euro um weitere 1,5 Millionen Euro unter dem des Vorjahres. Zwar wurden aufgrund der angespannten finanziellen Situation zahlreiche Projekte zurückgestellt, vorgesehen sind allerdings die Erneuerung der Wasserversorgungsanlage für die Parzelle Tufers, Planungskosten für die neuen Umkleide- und Sanitäranlagen bei der Sportanlage Hofen, die Dachsanierung des Hauses Pfründeweg 3a, das Leaderprojekt Sebastianswiese, die Bremsinsel bei der Ortseinfahrt Hofen sowie verschiedene kleinere Sanierungen. MIMA