Kasperle zu Besuch im Klostertal Museum

Offiziell wurde die Lange Nacht der Museen abgesagt. Anfang Oktober bot der Museumsverein Klostertal den Besuchern ein coronataugliches Programm.

Aufgrund der Covid-19-Situation wurde die Lange Nacht der Museen offiziell abgesagt. Einige Museen boten trotzdem ein Programm an und sorgten bei den Veranstaltungen mit Sicherheitsabstand und Masken für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. So auch das Klostertal Museum in Wald a. A. Bereits am späten Nachmittag besuchte der Kasperl die kleinsten Besucher im Museum. Aufgeregt verfolgten die jungen Besucher der Geschichte des Kasperls. Der Kasperl, alias Christian Mair verstand es, die Kleinen in den Bann zu ziehen und zu begeistern.