Kashmir Basar - Benefizveranstaltung für die Green Hill School

Benefizbasar, Berichte und Musik dieses Wochenende in der Artenne Nenzing

Seit vielen Jahren engagiert sich die Nenzingerin Cornelia Caldonazzi für die “Green Hill School” in Kashmir und mit ihr setzen sich viele Spenderinnen und Spender für bessere Zukunftsperspektiven für Kinder durch Bildung ein. Am Freitag, 22. November, informiert sie um 20 Uhr in der Nenzinger Artenne über den aktuellen Stand des Hilfsprojektes, Yasir Sahin sorgt auf der Saz für die musikalische Umrahmung. Am Samstag und Sonntag findet jeweils ab 11 Uhr ein Basar statt, am Sonntag, ab 17 Uhr präsentieren Archie´n´Phredd – alias Thorsten Hinrichsen und Karl Oss – Folksongs mit Mundarttexten zur Herbst- und Winterzeit.