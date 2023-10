Käseverkostung in der Alten Stickerei

Fußach, 24.09.2023 – Wer schon immer mal auf eine käsekulinarische Entdeckungsreise durch den Bregenzerwald gehen wollte, der ist am 19. Oktober in der Alten Stickerei in Fußach an der richtigen Adresse.

Gemeinsam mit Käseexperte Caspar Greber verkosten die Teilnehmer*innen verschiedene regionale Käsesorten und erhalten viele wertvolle Informationen rund um das Thema Milch und Käse. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein VERKNÜPF DICH – Begegnung und Kultur.

Was ist der Unterschied zwischen einem Weich- und einem Schnittkäse? Warum ist die Qualität der Milch so wichtig, um einen guten Käse herstellen zu können? Und was zeichnet die traditionellen Handwerksbetriebe im Bregenzerwald aus?

Die Antworten zu diesen und noch viel mehr Fragen werden bei einem informativen, zugleich genussvollen Abend geklärt. Der diplomierte Käsesommelier Caspar Greber, auch bekannt als “KäseCaspar”, nimmt die Teilnehmer*innen mit auf eine käsekulinarische Entdeckungstour durch seine Heimat, den Bregenzerwald. Unter seiner fachlichen Anleitung werden die Käse und Sennereien der Reihe nach probiert und vorgestellt: von mild bis uralt, von Weich- bis Alpkäse. Begleitet werden die Käse von Fruchtsenfsaucen und Brot.