Kartoffeln und Käse für den guten Zweck

Pfarrteam lud zum 5.Fraxner Kartoffeltag

Fraxern. Einfach gekochte Kartoffeln, im Volksmund „Gsottne“, garniert mit Käse, Butter und Salz, galt lange als einfaches Essen für arme Leute. Heutzutage ist es eine landestypische Speise, die gerne in zahlreichen Haushalten auf den Tisch kommt. Die Garnituren und weitere Beilagen haben zwar zugenommen und sind individuell verschieden, im Mittelpunkt stehen aber die Grundzutaten. In Fraxern lud das Pfarrteam früher jährlich zum Suppentag, seit fünf Jahren nun zum Kartoffeltag. Nach der Sonntagsmesse, bei der auch an die verstorbenen Mitglieder der Bürgermusik und der Feuerwehr gedacht wird, trifft man sich zur gemeinsamen Mahlzeit im Jakob-Summer Saal. Treffen ist wohl der falsche Ausdruck, die Fraxner stürmen geradezu den Saal und das Buffet mit den frisch gekochten Kartoffeln, ergänzt durch ein reichhaltiges Käsebuffet, feinste Aufstriche und Butter vom Bauernhof – man hält sich an das klassische Rezept. Nicht fehlen darf dabei würziger „Sura Käs“, auf der anderen Seite gibt es deliziöse Säfte aus der Gemeinde und für den Nachtisch ein Kuchen und Kaffee Buffet.