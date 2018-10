Kartenvorverkauf startet für das Spiel des Jahres in Lustenau

Bei der Luschnouar Kilbi startet der Kartenvorverkauf für das ÖFB Cupspiel der Lustenauer Austria gegen RB Salzburg.

Der Kartenvorverkauf für den Cup-Schlager am 31. Oktober zwischen dem SC Austria Lustenau und dem FC Red Bull Salzburg startet am Sonntag auf der Lustenauer KILBI! Karten sind beim Fanstand der Austria vor dem Austria Café erhältlich. Die Austria lädt alle Kinder und Jugendlichen zu diesem Spiel ein – der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis inkl. 15 Jahren ist gratis! Jahreskartenbesitzer und Gönner haben bis Mittwoch, 17. Oktober die Möglichkeit, ihre Stammplätze für dieses Spiel zu sichern. Anschließend gehen die Karten in den freien Verkauf.