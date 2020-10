Kartenvorverkauf für den ÖFB-Pokalhit in Hohenems

Eliteliga Tabellenführer VfB Hohenems fordert den fünffachen Cupsieger Sturm Graz

Kartenvorverkauf ÖFB-Cup 2. Runde

In der 2. Runde des ÖFB-Cups empfängt der WORLD-OF-JOBS VfB Hohenems im heimischen Herrenriedstadion den Bundesligisten SK Sturm Graz. Derzeit (Covid-Ampel auf Orange) sind nur 500 Karten für das Spiel erhältlich. Im Anschluss an das Heimspiel gegen den DSV (Samstag, 03.10.2020 um 16 Uhr) können Eintrittskarten im VfB-Büro gekauft werden. Ab Montag startet dann der Vorverkauf Online. Infos ebenfalls am Montag auf www.vfb-hohenems.at.