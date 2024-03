Kartenspaß statt Fußballrasen

Der SC Admira Dornbirn feierte großes Revival des Preisjassens.

Großer Andrang an den Kartentischen

Die Idee schien auf offene Ohren zu stoßen, denn beim „Preisjassen-Revival“ freuten sich die Gastgeber über knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an vierzehn Tischen im Admira-Clubheim um die begehrte Jasser-Krone und attraktive Preise kämpften. So gab es neben einem TV-Gerät als Hauptpreis, eine Kaffeemaschine sowie Reise-, Friseur- und Einkaufsgutscheine zu gewinnen. „Ein besonderer Dank gilt dabei den großzügigen Sponsoren Herburger Reisen, Inside Dornbirn, Rala Chemie und Elektro Degano, die die tollen Preise zur Verfügung gestellt haben“, so Daniel Böhler vom SC Admira-Vorstandsteam.