Karten für das Heimspiel von FC Dornbirn sichern

Vorverkauf für das Heimspiel von FC Dornbirn und Austria Klagenfurt erwerben

Neben dem Modehaus Diem kann man auch in der Geschäftsstelle von FC Mohren Dornbirn auf der Birkenwiese am Dienstag und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr Eintrittskarten für das Spiel gegen die Kärntner kaufen oder per email: office@fc-dornbirn.at und per Telefon: 05572/26666.