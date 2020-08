Karten für das Cupspiel auf der Birkenwiese sichern

Der Kartenvorverkauf für das Pokalspiel FC Mohren Dornbirn und SV Allerheiligen ist gestartet.

Für das Erstrundenspiel im Uniqa ÖFB Cup zwischen FC Mohren Dornbirn und Regionalliga Mitte Klub SV Allerheiligen aus der Südsteiermark am Samstag, 29. August, 17 Uhr, Stadion Birkenwiese (im Liveticker mit Interviews und Videos auf Vorarlberg Online) können bis zu 1200 Zuschauer ins Stadion Birkenwiese nur mit Sitzplätzen rein. Der Kartenvorverkauf für das Pokalspiel ist gestartet. Im Modehaus Franz M. Diem in der Dornbirner Marktstraße 66 können Karten um 10 Euro (Erwachsene), 8 Euro (ermäßigt) und 5 Euro (Frauen) erworben werden. Neben dem Modehaus Diem kann man auch in der Geschäftsstelle von FC Mohren Dornbirn auf der Birkenwiese am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 16 bis 19 Uhr Eintrittskarten für das Derby kaufen.