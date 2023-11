Karrenseilbahn und Panoramarestaurant ab 24. November wieder geöffnet

Nach der Herbstrevision nimmt die Karrenseilbahn ab dem 24. November um 9 Uhr den Betrieb wieder auf. Bis zum 17. Dezember gibt es Vergünstigungen für die 3TälerPass-Saisonkarte.

Neugestaltung des Panoramarestaurants

Umstellung auf den Winterfahrplan

Ab dem 1. Dezember 2023 tritt der Winterfahrplan in Kraft, der einige erfreuliche Änderungen in Bezug auf die Fahrzeiten der Karrenseilbahn mit sich bringt. Die Bahn fährt nun ganzjährig bereits ab 9:00 Uhr morgens. Das Panoramarestaurant Karren öffnet seine Türen wochentags um 10:00 Uhr, während es am Samstag, Sonntag und an Feiertagen wie gewohnt um 9:00 Uhr mit einem Frühstücksangebot startet.