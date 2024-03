Drogenaufzucht und Waffenbunker in Keller-Geheimraum entdeckt

Großeinsatz der Polizei ergab Fund mehrere Kilogramm Drogen und Waffen.

In Villach sind am vergangenen Freitag bei einem Großeinsatz der Polizei im Drogenmilieu insgesamt neun Personen festgenommen worden. Dabei wurden nicht nur mehrere Kilogramm Cannabis, Heroin, Kokain und ein Kalaschnikow-Maschinengewehr sichergestellt - einer der Verdächtigen, ein 39-jähriger Österreicher, hatte auch noch eine hochprofessionelle Cannabis-Aufzuchtanlage im Keller. Erreichbar war diese nur über eine Geheimtür, teilte die Polizei am Dienstag mit.